В ЦГБ им. Семашко Ростова из-за коронавируса не проводят плановые операции

В городской больнице № 1 им. Семашко в настоящее время не проводятся плановые операции. Об этом сообщил главный врач медучреждения Дмитрий Сизякин во время брифинга 26 мая.По словам руководителя больницы, часть отделений продолжает оказывать скорую помощь ростовчанам.По словам главврача больницы Семашко, на сегодняшний день в больнице находятся 102 пациента с коронавирусом. Из них 19 – в реанимации, 15 – подключены к аппаратам ИВЛ.Половина больных – ростовчане, 46% пациентов – жители Ростовской области и 4% - жители других регионов, которые также попадают по ряду обстоятельств в больницы Ростова.Всего по данным на 26 мая в Ростовской области 3930 заболевших коронавирусом.