В ЦГБ им. Семашко Ростова из-за коронавируса не проводят плановые операции
В городской больнице № 1 им. Семашко в настоящее время не проводятся плановые операции. Об этом сообщил главный врач медучреждения Дмитрий Сизякин во время брифинга 26 мая.
По словам руководителя больницы, часть отделений продолжает оказывать скорую помощь ростовчанам.
- Больница разделена на две части – ковидную и скоропомощную. Мы разработали схему работы персонала, в так называемых условиях ковидности и не ковидности. Те, кто работает в ковидном госпитале, находятся только там, медики из других отделений не попадают в «красную зону». Сотрудники не пересекаются между собой, - пояснил Дмитрий Сизякин.
По словам главврача больницы Семашко, на сегодняшний день в больнице находятся 102 пациента с коронавирусом. Из них 19 – в реанимации, 15 – подключены к аппаратам ИВЛ.
Половина больных – ростовчане, 46% пациентов – жители Ростовской области и 4% - жители других регионов, которые также попадают по ряду обстоятельств в больницы Ростова.
Всего по данным на 26 мая в Ростовской области 3930 заболевших коронавирусом.