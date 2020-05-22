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В ростовской ЦГБ имени Семашко в реанимации лежат 19 пациентов с коронавирусом

В ростовской ЦГБ имени Семашко в реанимации лежат 19 пациентов с коронавирусом
На базе центральной городской больницы имени Семашко в Ростове-на-Дону лежат 102 пациента с COVID-19. Об этом 25 мая во время брифинга сообщил главный врач учреждения Дмитрий Сизякин.

Примерно пятая часть — 19 человек — находятся в отделении реанимации. К аппаратам искусственной вентиляции лёгких подключены 15 пациентов. Всего в области на ИВЛ находятся 26 человек.

Дмитрий Сизякин добавил, что в числе пациентов, лежащих на базе госпиталя, 50% - ростовчане, 46% - жители остальных муниципалитетов Дона, 4% - приезжие из другие регионов страны. Тех, кого требуется перевести для лечения в донскую столицу, доставляют в город с помощью санитарной авиации.

Теги: коронавирус в Ростове пациент с коронавирусом в реанимации пациент на ИВЛ

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