В ростовской ЦГБ имени Семашко в реанимации лежат 19 пациентов с коронавирусом

На базе центральной городской больницы имени Семашко в Ростове-на-Дону лежат 102 пациента с COVID-19. Об этом 25 мая во время брифинга сообщил главный врач учреждения Дмитрий Сизякин.Примерно пятая часть — 19 человек — находятся в отделении реанимации. К аппаратам искусственной вентиляции лёгких подключены 15 пациентов. Всего в области на ИВЛ находятся 26 человек.Дмитрий Сизякин добавил, что в числе пациентов, лежащих на базе госпиталя, 50% - ростовчане, 46% - жители остальных муниципалитетов Дона, 4% - приезжие из другие регионов страны. Тех, кого требуется перевести для лечения в донскую столицу, доставляют в город с помощью санитарной авиации.