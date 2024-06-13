В центре Ростова отключили горячую воду с 13 июня

Фото: Rostov.ru.

В Ростове продолжаются отключения горячей воды. С 13 июня от коммуникаций отрезали тысячи жителей центра города.Краны опустели в 32 домах. Без блага цивилизации остались люди, проживающие в многоэтажках и частных подворьях в границах: переулок Университетский — улица Малюгиной — улица Максима Горького.Как сообщили в департаменте ЖКХ и энергетики Ростова, отключение связано с плановыми работами на теплосетях. Вернуть горячую воду обещают 16 июня к 20:00.