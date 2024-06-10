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В центре Ростова горячую воду на сутки отключили в 21 многоквартирном доме

В центре Ростова горячую воду на сутки отключили в 21 многоквартирном доме
В Кировском районе Ростова на сутки отключили горячую воду. Краны пересохли сразу в 21 многоквартирном доме 9 июня.

Около 20:00 от коммуникации были отрезаны люди, проживающие в границах: улица Журавлева - улица Малюгина – улица Пушкинская. Ростовчане, которые столкнулись с неудобствами, вынуждены нагревать холодную воду, чтобы искупаться и помыть посуду.

- Восстановить подачу горячей воды планируется 10 июня до 20:00, - заявили в департаменте ЖКХ и энергетики Ростова.
Фото: Ростов.ру
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