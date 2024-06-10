В центре Ростова горячую воду на сутки отключили в 21 многоквартирном доме

Фото: Ростов.ру

В Кировском районе Ростова на сутки отключили горячую воду. Краны пересохли сразу в 21 многоквартирном доме 9 июня.Около 20:00 от коммуникации были отрезаны люди, проживающие в границах: улица Журавлева - улица Малюгина – улица Пушкинская. Ростовчане, которые столкнулись с неудобствами, вынуждены нагревать холодную воду, чтобы искупаться и помыть посуду.- Восстановить подачу горячей воды планируется 10 июня до 20:00, - заявили в департаменте ЖКХ и энергетики Ростова.