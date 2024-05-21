В Ростове на Северном 21 мая отключили горячую воду

Фото: Rostov.ru.

В Ростове на целый день отключили горячую воду в Ворошиловском районе. Как сообщил министр ЖКХ по региону, краны опустели в 26 многоэтажках утром 21 мая.Без водоснабжения остались люди, проживающие в домах на улицах Башкирской, Ларина и в переулке Забайкальском. Восстановить подачу воды обещают не раньше 20:00 в этот же день.Причиной временных неудобств стал дефект теплотрассы в переулке Забайкальском, 5/4. На месте работает бригада ресурсоснабжающей организации.