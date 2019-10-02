В центре Ростова на выходных перекроют проезд



Дороги на центральных улицах Ростова будут перекрыты на выходных. Проезд ограничат из-за марафона, который состоится 6 октября. Легкоатлетический забег запланирован с 6 до 13 часов.



Маршрут марафона пролегает от Театральной площади до «Ростов Арены». Участники будут бежать по двум дистанциям: 21,1 километр и 10 километров.



Для автомобилистов закроют проезд на Театральной площади, Большой Садовой и Седова. Также машины не смогут двигаться по проспекту Соколова, правой и средней полосам Ворошиловского моста.



Участники забега будут двигаться по западному съезду к «Ростов Арене», магистральной улице от Южного подъезда до кластера «Акватория». Затем они пойдут по кольцу на улице Левобережной.



Добежав до стадиона, они вернутся на Ворошиловский мост. Конечный пункт марафона — Театральная площадь. Там нельзя будет проехать с 6 до 13 часов, на остальном пути следования — с 8 до 13 часов.