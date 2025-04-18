В центре Ростова на здании ОКН «красуется» огромная дыра в стене

Фото: Дондей

В центре Ростова на здании ОКН больше года «красуется» огромная дыра в стене дома купца Константина Маврогордато на Большой Садовой, 84.Причиной этого инцидента послужил масштабный пожар, который произошёл в конце февраля 2024 года. Возгорание началось в квартире, где никто не жил. В результате пожара было повреждено около 20 квадратных метров жилой площади. Жильцов соседних квартир эвакуировали. Среди них была и 70-летняя женщина, которая проживала в горящей квартире. Она надышалась дымом и была госпитализирована.После того как пожар был потушен, от квартиры, кроме стен, ничего не осталось. Также были повреждены оконная рама и стекло. Вокруг места, где было окно, до сих пор можно увидеть следы копоти. В таком виде объект культурного наследия находится уже больше года.На втором и первом этажах здания находятся коммерческие помещения. Неизвестно, живут ли в квартирах люди. Однако тепловой контур здания не закрыт. В случае ухудшения погодных условий, например, при резком похолодании, проливных дождях или сильном ветре, один из наиболее заметных домов в главном городе Ростовской области может получить повреждения.Вероятно, это здание является частной собственностью, но даже если это так, то всё равно сгоревшая часть, расположенная вблизи правительства Ростовской области и городской администрации, выглядит неэстетично.Доходный дом греческого купца Константина Маврогордато был построен в середине XIX века. Здание является объектом культурного наследия.