В Ростове произошел пожар в здании «Дома кино»

В центре Ростова произошел пожар в многоэтажке. ЧП случилось вечером 27 августа на улице Пушкинской, 215 - именно в этом здании на первом этаже находится «Дом кино».По предварительным данным, возгорание началось около 17:20 на четвертом этаже. Ветер быстро разносил дым, а пламя распространялось все больше. Очевидцы тут же вызвали пожарных. Как сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области, когда спасатели прибыли на место, огонь охватил несколько десятков квадратных метров. Спустя полчаса огонь потушили.Из здания эвакуировали 20 человек. Помощь никому из них не понадобилась.