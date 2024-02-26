В Ростове при пожаре в историческом здании на Большой Садовой пострадала 70-летняя женщина

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В Ростове-на-Дону при пожаре в доходном доме Константина Маврогордато на улице Большой Садовой пострадала пенсионерка. ЧП случилось вечером 25 февраля в здании № 84.Пожар начался на третьем этаже примерно в 22:00. За считанные минуты огонь распространился на 20 квадратных метров жилого помещения. На место происшествия прибыли 40 спасателей на восьми единицах спецтехники. Пожарные эвакуировали из строения 10 человек, среди которых была и 70-летняя хозяйка горящей квартиры. Женщина надышалась дымом.В ГУ МЧС по Ростовской области сообщили, что пенсионерку госпитализировали с отравлением продуктами горения. Причина возгорания уточняется.Доходный дом греческого купца Константина Маврогордато построен в середине XIX века. Здание признано объектом культурного наследия регионального значения. Там во времена Российской империи размещалось отделение Санкт-Петербургского учётного и ссудного банка. Учреждение занималось кредитованием торговли и предоставлением ссуд (безвозмездное пользование имуществом) под залог ценных бумаг.