Фото: соцсети.

В центре Ростова ликвидировали пожар в доме греческого купца Константина Маврогордато. ЧП произошло 25 февраля на улице Большой Садовой.Около 23:00 пламя вспыхнуло в одной из квартир на третьем этаже в доме № 84. Кадрами полыхающего здания поделились очевидцы в социальных сетях. За несколько минут было перекрыто движение по центральной улице.На место ЧП прибыли восемь пожарных машин и 40 пожарных. Из горящего здания эвакуировали 10 человек.К счастью, удалось быстро локализовать огонь, предотвратив его распространение на соседние жилые помещения.По информации регионального МЧС, в результате пожара пострадало около 20 квадратных метров жилья, однако никого из жильцов в квартире не было на момент возгорания. Причина пожара уточняется.Здание было построено в середине XIX века. В нём размещалось отделение Санкт-Петербургского учётного и ссудного банка.