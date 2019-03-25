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В день матча возле «Ростов Арены» ограничат движение транспорта

В день матча возле «Ростов Арены» ограничат движение транспорта
Движение в Ростове-на-Дону ограничат из-за футбольного матча ФК «Ростов» и «Урал», который пройдет 30 марта на «Ростов Арене». Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области.

Движение на территории стадиона будет ограничено с 15 до 23 часов. В 15 часов недоступен станет проезд по западному и восточному пешеходно-транспортному проезду стадиона. С 16.30 и до 23 часов будет ограничено движение с Магистральной до Левобережной к съезду на Пойменной, 1.

На Магистральной (от Южного подъезда к стадиону до Левобережной) проезд будет перекрыт с 21 до 23 часов.

Автомобилистов просят учесть данные нововведения и планировать свои поездки заранее.

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