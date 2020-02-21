В жилой двухэтажке в центре Ростова произошел пожар



На выходных в центре Ростова произошёл пожар. Возгорание случилось в одной из квартир жилого двухэтажного дома на улице Баумана 24 февраля.



Звонок в пожарную службу от местных жителей поступил в 13:45. На место происшествия выехали девять спасателей и две единицы техники.

- В квартире горели домашние вещи, - сообщили в ГУ МЧС Ростовской области. – Площадь горения составила 10 квадратных метров.



В результате происшествия никто не пострадал. По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём.