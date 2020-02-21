Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В жилой двухэтажке в центре Ростова произошел пожар

В жилой двухэтажке в центре Ростова произошел пожар
На выходных в центре Ростова произошёл пожар. Возгорание случилось в одной из квартир жилого двухэтажного дома на улице Баумана 24 февраля.

Звонок в пожарную службу от местных жителей поступил в 13:45. На место происшествия выехали девять спасателей и две единицы техники.
- В квартире горели домашние вещи, - сообщили в ГУ МЧС Ростовской области. – Площадь горения составила 10 квадратных метров.

В результате происшествия никто не пострадал. По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.