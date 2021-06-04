В Ростовской области случился пожар в частном доме

В Ростовской области произошел пожар в частном жилом доме. ЧП случилось 7 июня около 16:30 в Волгодонском районе.Как сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области, загорелся один из домов на улице Молодежной.Огонь охватил часть мебели, стены и потолок. Пламя быстро распространялось по жилью. Ветер разносил едкий запах и дым по всему хутору. Люди, увидев огонь, позвонили спасателям.Прибывшие пожарные потушили пожар через полчаса. К счастью, ЧП обошлось без пострадавших. Однако ремонт и восстановление дома обойдется владельцам в круглую сумму.