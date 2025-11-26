Ростовчанка, сбившая насмерть студента ДГТУ, пыталась избежать наказания
Ростовчанка, которая насмерть сбила студента ДГТУ на Михаила Нагибина, пыталась оспорить приговор. Об этом стало известно из документов ее уголовного дела.
Как ранее сообщал Rostov.ru, страшное ДТП произошло в 2024 году днем 28 мая. В тот день Анастасия Г. ехала за рулем своего «Ситроена С2». В какой-то момент она взяла в руки телефон и слишком увлеклась сетевыми делами. Бесконтрольная иномарка вылетела на тротуар и сбила 22-летнего студента, который приехал учиться из Эквадора.
Вокруг собралась толпа, очевидцы вызвали «скорую», а сама Анастасия в ужасе кричала, глядя на травмы, которые причинила молодому парню.
Студент скончался до приезда медиков — у него были множественные переломы костей и повреждения внутренних органов, несколько внутренних кровоизлияний.
На Анастасию завели уголовное дело за нарушение двух правил движения (отвлеклась на телефон за рулем и выехала на пешеходную зону), повлекших смерть человека.
Как отметили в суде, 32-летняя женщина не могла не осознавать последствий нарушения, была полностью здорова и вменяема, управляла технически исправным авто, поэтому должна понести ответственность.
Вместе с тем Анастасия с самого начала полностью признавала вину и раскаивалась, активно способствовала раскрытию дела, приносила извинения родителям студента через ректора ДГТУ и перевела 200 тысяч рублей на их счет.
Также смягчающим обстоятельством стал статус подсудимой как матери-одиночки — она одна воспитывала семилетнего ребенка.
Анастасию приговорили к полутора годам колонии-поселения с запретом на управление транспортными средствами на три года.
Представитель родственников студента (скорее всего, родителей) подал ходатайство на выплату двенадцати миллионов рублей компенсации. Ходатайство суд удовлетворил частично, обязав Анастасию выплатить только два миллиона.
Подсудимая не согласилась с приговором и подала апелляцию. В ноябре 2025 года ее рассмотрели в Ростовском областном суде, однако решение суда первой инстанции оставили без изменений.