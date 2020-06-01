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В донском регионе произошел пожар в жилом доме

В донском регионе произошел пожар в жилом доме
В Каменском районе донского региона произошел пожар в одноэтажном жилом доме. Возгорание случилось 2 июня примерно в 10 часов в хуторе Тишкин.

Пожар случился в доме на улице Полевая, неподалеку от реки Алпатова. Пламя разгорелось на площади в 72 квадратных метра. Хозяевам дома повезло, что они вовремя заметили горящий участок. Они сразу вызвали пожарных, после чего на место приехали шесть спасателей и две единицы пожарной техники.

- Огонь удалось ликвидировать примерно за 30 минут, - сообщили в пресс-службу ГУ МЧС по Ростовской области. - К счастью, в результате ЧП никто не пострадал.

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