Ростовчанам посоветовали лепить пельмени в День Иоанна 26 ноября

Фото: Нейросеть

По народному календарю 26 ноября празднуют День Иоанна Златоуста или, как его еще называют, Осенние зяби.Архиепископ Иоанн Златоуст является одним из трех святителей вместе с Василием Великим и Григорием Богословом. Церковь называет их «вселенскими учителями».Иоанн появился на свет в Антиохии около 347 года. Его мать вскоре осталась вдовой. Замуж она не вышла, посвятив свою жизнь сыну.Когда мать умерла, мужчина принял постриг. Несколько лет он жил в уединении в пустыне. В 381 году Иоанн стал священнослужителем. За его красноречия прихожане назвали Иоанна Златоустом. Он заботился о бедных и больных, а также много трудился над распространением христианской веры.В этот день не рекомендуют ссориться. Считается, что это приведет за собой затяжной семейный конфликт. Не следует и сплетничать. В этом случае злые слова могут обернуться клеветой против самого сплетника. Кроме этого, важно не менять резко свои планы. Так задуманное не реализуется.В этот праздник стоит заняться подготовкой дома к зиме. Считается, что это принесет счастье и благополучие в семью. Также стоит проветривать белье - ветер выдует из ткани все болезни, негатив, а также неприятности. Необходимо провести вечер в семейном кругу. Это укрепит отношения между близкими.Народные приметы были связаны с погодными и природными явлениями. Так, яркие звезды ночью предвещали сильные и продолжительные холода. А громкое воронье карканье влекло за собой теплую погоду.