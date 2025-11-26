Суд подтвердил изъятие в доход РФ имущества экс-депутата от Ростовской области Юрия Напсо

Фото: Соцсети

Решение о конфискации имущества, ранее принадлежавшего экс-депутату Госдумы Юрию Напсо, представлявшему Ростовскую область, поддержано апелляционной инстанцией Краснодарского краевого суда. Об этом сообщила пресс-служба судебной системы региона.Согласно постановлению суда, в пользу государства отчуждаются корпоративные активы и объекты недвижимости, зарегистрированные на Юрия Напсо и его близких родственников. Конкретно, государству переданы полные пакеты акций в уставных капиталах компаний ООО "Национальная топливная компания", ООО "Кубаньойл" и ООО "Сочипетрол". Помимо этого, конфисковано 55 объектов капитального строительства общей площадью 6,5 тыс. кв. м, а также девять земельных участков суммарной площадью 1,5 га. Прекращено право аренды на земельные участки, находящиеся в государственной собственности, занимающие 2,7 га.Генеральная прокуратура инициировала судебный процесс против бывшего депутата. По версии надзорного органа, Напсо нарушил требования антикоррупционного законодательства, осуществляя управление коммерческой деятельностью. Чтобы скрыть доходы, полученные незаконным путем, имущество было оформлено на третьих лиц, в том числе на помощников депутата.Приблизительная стоимость конфискованного имущества оценивается в 1,4 миллиарда рублей.В апреле 2025 года Государственная Дума досрочно прекратила депутатские полномочия Юрия Напсо, представлявшего ЛДПР от Краснодарского края и Ростовской области, в связи с частыми пропусками парламентских заседаний и длительными периодами нетрудоспособности. В общей сложности, Напсо отсутствовал на заседаниях Государственной Думы около двух лет, причем более 200 дней – без предоставления уважительных причин.