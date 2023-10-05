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В Ростове вечером 5 октября образовались восьмибалльные пробки

В Ростове вечером 5 октября образовались восьмибалльные пробки
К концу рабочего дня 5 октября в Ростове образовались многокилометровые пробки. Заторы наблюдаются по всему городу.

В основном «багровым» отмечены улицы в центральной части донской столицы. Это значит, что водители машин передвигаются со скоростью 3-5 километров в час. Речь идет о проспектах Ворошиловском, Сиверса, Буденновском, улицах Большой Садовой, Красноармейской, Максима Горького, Серафимовича, Социалистической, Шаумяна, Обороны, переулках Халтуринском и Островского.

В районе Северного пробки образовались по проспекту Михаила Нагибина, улице Погодина, Орбитальной. На Западном традиционно стоят проспект Стачки и улица Малиновского, в Военведе - Таганрогская, на Сельмаше - Менжинского. Аналогичная ситуация - на проспекте Шолохова.

Чтобы не терять время в пробках, водителям стоит выбрать пути объезда или выехать чуть позже, когда закончится вечерний час пик.
Фото: Яндекс.карты.
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