Два случая заражения коронавирусом выявили в Ростове у туристов из США и Мексики



Два из четырёх случаев заражения коронавирусом на Дону выявили в Ростове. По сообщению городской администрации, заболевшие являются туристами, недавно прибывшими из других стран.



В городскую больницу имени Семашко ранее поместили двух человек, прилетевших из США и Мексики. У обоих наблюдались первичные симптомы коронавирусной инфекции. Их анализы отправили в новосибирский референс-центр. Вскоре оттуда пришли положительные результаты. Состояние госпитализированных оценивается как удовлетворительное. Им оказывают необходимую медицинскую помощь.



В инфекционном отделении городской больницы продолжают находиться семь человек, ещё двое лежат в обсерваторе.



По состоянию на 2 апреля в Ростовской области зарегистрировали девять случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них шесть — в Ростове-на-Дону.