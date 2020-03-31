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Два случая заражения коронавирусом выявили в Ростове у туристов из США и Мексики

Два случая заражения коронавирусом выявили в Ростове у туристов из США и Мексики
Два из четырёх случаев заражения коронавирусом на Дону выявили в Ростове. По сообщению городской администрации, заболевшие являются туристами, недавно прибывшими из других стран.

В городскую больницу имени Семашко ранее поместили двух человек, прилетевших из США и Мексики. У обоих наблюдались первичные симптомы коронавирусной инфекции. Их анализы отправили в новосибирский референс-центр. Вскоре оттуда пришли положительные результаты. Состояние госпитализированных оценивается как удовлетворительное. Им оказывают необходимую медицинскую помощь.

В инфекционном отделении городской больницы продолжают находиться семь человек, ещё двое лежат в обсерваторе.

По состоянию на 2 апреля в Ростовской области зарегистрировали девять случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них шесть — в Ростове-на-Дону.

Теги: коронавирус пандемия коронавирус в Ростове-на-Дону

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