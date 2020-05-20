В центре Азова проходит митинг в поддержку арестованного главы города: видео
Жители Азова вышли на митинг в поддержку арестованного главы администрации. Несколько десятков человек собрались возле здания ведомства. Интересно, что собравшиеся строго соблюдают социальную дистанцию, каждый надел защитную маску. Находясь на расстоянии друг от друга, митингующие растянулись цепочкой по нескольким направлениям: от храма Святой Троицы по улице Московской в сторону центра, от храма Азовской иконы Пресвятой Богородицы в сторону центра и по улице Московской от музея-заповедника по Петровскому бульвару. Центральной идеей стало открыть зонтики над головой.
Азовчане протестуют против ареста главы администрации Владимира Ращупкина. Его подозревают в превышении должностных полномочий. По версии следствия, в 2018 году он незаконно издал постановление о передаче в собственность физическому лицу земельного участка площадью 17 гектаров. Вследствие этого участок стали распродавать и застраивать, к тому же там вырубили деревья. Суд избрал Ращупкину меру пресечения в виде двух месяцев пребывания в следственном изоляторе. Жителям Азова эта мера кажется слишком жёсткой, поэтому они организовали митинг, требуя смягчить её.