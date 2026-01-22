Фото: Дондей

В больнице Ростова врачи борются за жизнь девушки, пострадавшей в жестком ДТП. Страшная авария произошла 31 декабря неподалеку от города Морозовска на трассе Волгоград – Каменск-Шахтинский – Луганск.Тогда легковой автомобиль выехал на встречную полосу из-за скользкой дороги. В результате произошло столкновение с грузовиком. В результате происшествия пострадали водитель и трое пассажиров, среди которых была Виктория П.25-летнюю девушку отвезли в больницу донской столицы с серьезными травмами. В настоящее время Виктория находится в тяжелом состоянии. За ее жизнь вот почти месяц борются медики.