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В ближайшие сутки в Ростовской области ветер усилится до 24 метров в секунду

В ближайшие сутки в Ростовской области ветер усилится до 24 метров в секунду
В Ростовской области прогнозируют усиление ветра. Об этом сообщили донские спасатели.

Непогода разыграется на территории Мясниковского района. Речь идет о селах Чалтырь, Большие Салы, 2-я Александровка, хуторе Веселом, слободе Петровке и других населенных пунктах.

Скорость воздушных потоков начнет увеличиваться в ближайшие часы, 27 октября, и достигнет 24 метров в секунду (86 километров в час). Штормовой ветер ожидается в течение трех дней, до 29 октября включительно.

Чтобы не пострадать во время непогоды и уберечь транспорт, рекомендуется держаться подальше от старых деревьев, рекламных щитов и линий электропроводов.
Фото: DonDay.ru.
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