В ближайшие сутки в Ростовской области прогнозируют грозу и сильный ветер

На некоторых территориях Ростовской области вновь ожидается непогода. Об этом дончан предупредили в региональном ГУ МЧС.В течение суток на Дону прогнозируется переменная облачность. Во второй половине дня и вечером в отдельных районах пройдет кратковременный дождь с грозой. Остальной период – без существенных осадков.Ветер пока не собирается стихать, он будет восточный и юго-восточный, от 5 до 10 метров в секунду. Местами днём порывы будут достигать 15 метров в секунду. В светлое время суток по области температура ожидается от +32 до +37 градусов.В спасательном ведомстве добавили, что из-за солнцепёка и ветра во многих районах Ростовской области сохраняется четвёртый класс пожароопасности. Дончанам следует быть крайне внимательными, не оставлять после себя мусор и не разводить костры.