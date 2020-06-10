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В ближайшие сутки в Ростовской области прогнозируют грозу и сильный ветер

В ближайшие сутки в Ростовской области прогнозируют грозу и сильный ветер
На некоторых территориях Ростовской области вновь ожидается непогода. Об этом дончан предупредили в региональном ГУ МЧС.

В течение суток на Дону прогнозируется переменная облачность. Во второй половине дня и вечером в отдельных районах пройдет кратковременный дождь с грозой. Остальной период – без существенных осадков.

Ветер пока не собирается стихать, он будет восточный и юго-восточный, от 5 до 10 метров в секунду. Местами днём порывы будут достигать 15 метров в секунду. В светлое время суток по области температура ожидается от +32 до +37 градусов.

В спасательном ведомстве добавили, что из-за солнцепёка и ветра во многих районах Ростовской области сохраняется четвёртый класс пожароопасности. Дончанам следует быть крайне внимательными, не оставлять после себя мусор и не разводить костры.

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