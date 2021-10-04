В ближайшие дни в Ростовской области ожидаются заморозки

Заморозки прогнозируют в ближайшие сутки в Ростовской области. О похолодании в регионе сообщили специалисты ростовского отделения гидрометцентра.По прогнозам синоптиков, с 18 часов 6 октября и утром 7 октября температура в некоторых районах Ростовской области опустится до -2 градусов. Днем воздух прогреется до +11...+16 градусов. Осадков при этом не предвидится, при этом из-за заморозков возможны туман или гололедица на дорогах.Минусовая температура ожидается до 9 октября. Синоптики прогнозируют понижение температуры при прояснениях до -3 градусов. Днем воздух прогреется до +12...+17 градусов.В донской столице заморозки не ожидаются. Столбики термометров в ближайшие несколько дней в вечерние и утренние часы будут показывать +2...+7 градусов. Днем воздух прогреется до +13...+15 градусов.В период неблагоприятных погодных условий участникам дорожного движения нужно быть предельно внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию и скоростной режим. Пешеходам стоит иметь на одежде светоотражающие элементы.