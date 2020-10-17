В Ростовской области в ближайшие сутки прогнозируют заморозки до -5 градусов

В донском регионе в ближайшие сутки ожидается похолодание до -5 градусов. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.По данным синоптиков, в области прогнозируется переменная облачность. В частности, в некоторых районах утром ожидается туман. Кроме того, в регионе похолодает.Температура воздуха опустится ночью 0…+5 градусов, а в некоторых районах столбики термометров опустятся до -5 градусов. Днём возхдух в регионе прогреется до +9…+14 градусов.Также в области ожидается ветер. Порывы в некоторых местах достигнут 12-14 метров в секунду. В северо-восточных, местами в Приазовье и северо-западных районах чрезвычайная пожароопасность (5 класс). В связи с этим в Ростовской области нельзя жечь сухую траву, бросать окурки и непотушенные сигареты.В случае возникновения ЧС, звоните по номеру 112.