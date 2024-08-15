В Белой Калитве просевший асфальт на мосту отремонтируют в октябре

Фото: соцсети Белка Белая Калитва

В редакцию DonDay поступил ответ на нашу критическую публикацию о проседании асфальта на мосту в Белой Калитве.Местные власти сообщили, что ремонт моста через реку Калитва будет завершён до 15 октября этого года.Как рассказал глава администрации Белокалитвинского городского поселения Николай Тимошенко, для оценки стоимости работ было принято решение снять асфальтное покрытие. Сейчас участок моста ограждён, но по другой части пешеходной зоны можно безопасно перейти на другую сторону.Николай Тимошенко также отметил, что углубление не повредило конструкцию моста.Ранее DonDay сообщал о глубокой яме на мосту по улице Пролетарской. Из-за дождей в пешеходной зоне образовалось углубление, мешавшее местным жителям свободно перемещаться по городу.