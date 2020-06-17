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На трассе М-4 «Дон» изменилась схема движения на мосту через реку Кундрючья

На трассе М-4 «Дон» изменилась схема движения на мосту через реку Кундрючья
На участке трассы М-4 «Дон» в Ростовской области изменится схема движения.

Движение для транспорта закрыто на правом мосту через реку Кундрючья в направлении Краснодара в Красносулинском районе. На этом участке идёт замена гидроизоляции и верхних слоёв дорожного покрытия.

Движение автомобилей, как в сторону Краснодара, так и Москвы, происходит по двум полосам левого моста.

Ремонт правой части моста планируется завершить в июле. После окончания работ дорожники приступят к ремонтным работам на левой части моста – в сторону Москвы.

Добавим, что из-за работ на этом участке трассы регулярно возникают пробки. Заторы растягиваются на несколько километров в обоих направлениях.

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