В Белой Калитве по факту сжигания мусора за мясокомбинатом возбуждено два административных дела

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В Белой Калитве по факту сжигания мусора за мясокомбинатом было возбуждено два административных дела. Информацию предоставил глава городской администрации Николай Тимошенко.Как ранее сообщал DonDay, горожане страдают от дыма, который шел после сжигания отходов на территории бывшего мясокомбината. Предприятие находится на улице Сельмашевской, 14, рядом проживают сотни людей, которые уже длительное время вдыхают вредный дым.По словам Николая Тимошенко, по факту было возбуждено несколько дел по статье «Об административных правонарушениях». Материалы дела переданы для рассмотрения в административную комиссию Белокалитвинского района.Глава администрация также добавил, что в случае повторного выявления фактов сжигания мусора в отношении виновного лица будет возбуждено дело об административных правонарушениях.