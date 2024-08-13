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На мосту в Белой Калитве образовалась огромная яма

На мосту в Белой Калитве образовалась огромная яма
В Ростовской области в Белой Калитве на тротуаре на мосту через реку образовалась огромная яма. Жители города сообщили об этом в социальных сетях 13 августа.

Этот мост — единственный короткий путь, соединяющий две части города. Переправа пересекает реку Калитва и обеспечивает сообщение между ними. Однако из-за провала асфальта и обрушения плиты на тротуаре образовалось опасное место, которое люди стараются обходить.

Местные жители обеспокоены состоянием моста. Они задались вопросом, кто и когда займётся его ремонтом.

Напомним, что в октябре 2023 года уже закрывали на ремонт мост через реку Северский Донец. Планировалось только заделать дыры, но позже стало ясно, что переправа нуждается в масштабном ремонте.
Фото: соцсети
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