На мосту в Белой Калитве образовалась огромная яма

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В Ростовской области в Белой Калитве на тротуаре на мосту через реку образовалась огромная яма. Жители города сообщили об этом в социальных сетях 13 августа.Этот мост — единственный короткий путь, соединяющий две части города. Переправа пересекает реку Калитва и обеспечивает сообщение между ними. Однако из-за провала асфальта и обрушения плиты на тротуаре образовалось опасное место, которое люди стараются обходить.Местные жители обеспокоены состоянием моста. Они задались вопросом, кто и когда займётся его ремонтом.Напомним, что в октябре 2023 года уже закрывали на ремонт мост через реку Северский Донец. Планировалось только заделать дыры, но позже стало ясно, что переправа нуждается в масштабном ремонте.