На Дону обновили перечень жизненно необходимых препаратов

Фото: Нейросеть

В Ростовской области расширили список жизненно необходимых лекарственных препаратов (ЖНВЛП), добавив восемь новых позиций. Как сообщили в региональном Росздравнадзоре, в обновленный перечень вошли препараты для лечения онкологических заболеваний, анемии, нейтропении, перикардита и туберкулёза.Представители ведомства подчеркнули, что для вновь включенных лекарств будет установлено государственное регулирование предельных отпускных цен производителей, а также осуществляться контроль торговых надбавок.С 24 февраля 2026 года общий список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов в России насчитывает 827 позиций. Эти препараты используются в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи, что способствует обеспечению их доступности для населения.