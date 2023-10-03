В Ростове живым найден пропавший без вести 38-летний мужчина

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В Ростове нашли живым пропавшего без вести 38-летнего мужчину. Информации о местонахождении Андрея Сорокина не было четверо суток.Мужчина ушел из дома 29 сентября. Он решил вечером выпить с соседом во дворе жилого дома № 73/1 на проспекте 40-летия Победы. Местный житель попрощался с приятелем и сообщил, что пойдет домой. Однако назад он так и не вернулся. Жена испугалась за его здоровье и жизнь и опубликовала ориентировку в соцсетях.В течение четырех дней добровольцы пытались отыскать мужчину. Домой он вернулся сам утром 3 октября.Как рассказала Rostov.ru жена пропавшего Татьяна, мужчина изрядно выпил и был дезориентирован.- Муж рассказал, что после выпитого спиртного потерялся в пространстве. Телефон он где-то выронил и позвонить мне не смог, - поделилась женщина.Сейчас ростовчанин находится с родственниками дома. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.