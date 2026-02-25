Пожилая ростовчанка пострадала при пожаре на улице Орбитальной

Фото: Donday

В Ростове-на-Дону в результате пожара пострадала 73-летняя пенсионерка. Женщина отравилась угарным газом в многоэтажке на Орбитальной.Сообщение о возгорании поступило около часа ночи 25 февраля. По информации экстренных служб, огонь вспыхнул в квартире на втором этаже десятиэтажного дома. В момент пожара хозяйка спала. К приезду пожарных расчетов пламя успело распространиться на 20 квадратных метров.Для ликвидации возгорания были задействованы 16 пожарных и четыре единицы спецтехники. Пожар удалось потушить в течение получаса. В ходе работ по тушению и эвакуации было обнаружено тело 73-летней владелицы квартиры.Пострадавшая была госпитализирована в городскую больницу скорой медицинской помощи (БСМП) с диагнозом "отравление угарным газом".