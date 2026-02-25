В Ростовской области волонтеры спасают кота в критическом состоянии

Фото: Ольга Мосиюк

Волонтеры и ветеринарные врачи в Ростовской области ведут неравную борьбу за жизнь кота, чье состояние оценивается как крайне тяжелое. Животное, найденное на одной из улиц города Шахты, выглядит как "живой труп". Об этом сообщает директор реабилитационного центра помощи бездомным животным «Святобор» Ольга Мосиюк.Обессиленное и еле дышащее животное было обнаружено местными жителями, которые оперативно доставили его в ветеринарную клинику. По словам Ольги Мосиюк, кот страдает от сильного обезвоживания, не может самостоятельно принимать пищу и воду, а также имеет обильные выделения из носа, глаз и рта.- Есть подозрение на бронхопневмонию: в лёгких слышны жуткие хрипы. Кот дышит с огромным трудом и только через рот, – рассказала директор центра.Для постановки точного диагноза и назначения наиболее эффективного лечения специалисты провели ряд анализов. Исследования включают тесты на такие серьезные заболевания, как лейкоз, иммунодефицит, кальцивироз и герпесвирус, а также общий и биохимический анализы крови.На данный момент борьба за спасение животного продолжается, и его дальнейшая судьба зависит от результатов обследований и эффективности проводимой терапии.