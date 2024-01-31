Без вести пропавший в Батайске дедушка найден живым

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В Батайске нашли живым без вести пропавшего дедушку. 84-летнего Владимира Сундукова не могли найти почти сутки.Пенсионер живет на улице Максима Горького. Он ушел из дома утром 30 января около 10:00-11:00. О том куда направляется родным мужчина не сообщил. Он не вернулся домой ни через несколько часов, ни вечером. Испуганные родственники забили тревогу, так как дедушка мог забыть дорогу домой или пострадать.Родственники обратились с заявлением в полицию и распространили ориентировку в соцсетях. За пару часов дедушку все же удалось найти. Больше его здоровью и жизни ничего не угрожает.