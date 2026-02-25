Новости
В Ростовской области водителей предупредили о дорожных работах на трассе М-4 «Дон»

Водителей Ростовской области предупредили о дорожных работах на трассе М-4 «Дон». Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона 25 февраля.

Работы проводят с 1 010-го по 2 020-й километры в районе Новошахтинска. Рабочие занимаются ямочным ремонтом и укладкой асфальта. Движение затруднено по левой и правой полосам.

На участке уже собралась гигантская пробка.

Водителям следует воспользоваться объездными путями: по М-4 «Дон» на 1 039-м километре автодороги и в городе Новочеркасске, далее - через Шахты.
Фото: DonDay
