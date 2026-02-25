Черный баклан наносит ущерб рыбному хозяйству Ростовской области

Фото: Нейросеть

В Ростовской области отмечается нашествие черного баклана, который активно уничтожает рыбу. Проблема была озвучена управляющим ассоциацией «Большая рыба» Александром Ершовым на заседании регионального парламента.По словам Ершова, черный баклан – это рыбоядная птица, наносящая огромный вред рыбному хозяйству. Птица начала активно осваивать пруды, что связано как с сокращением кормовой базы в естественных водоемах, так и с ее умственными способностями. Бакланы научились обходить все имеющиеся методы отпугивания, делая их неэффективными.Заместитель министра экологии и природных ресурсов Ростовской области Алексей Гринев пояснил, что предложение включить черного баклана в перечень охотничьих видов было отклонено, так как на птицу никто не охотится, что делает данную меру нецелесообразной.Одна взрослая особь черного баклана способна съедать до 500 граммов рыбы в сутки, а иногда может проглотить добычу весом до полутора килограммов. Крупные колонии птиц за день потребляют сотни килограммов рыбы, которую хозяйства с трудом восстанавливают. Отсутствие естественных врагов в Ростовской области создает благоприятные условия для существования и размножения бакланов.Стоит отметить, что на Дону ранее встречались бакланы другого вида – малые бакланы. Эти водоплавающие птицы размером не более вороны в Ростовской области считаются исчезающими. Малые бакланы пугливы и предпочитают уединенные места для гнездования. Осенью прошлого года черный баклан был замечен недалеко от Ростова-на-Дону, в районе Щепкинского леса. Предполагалось, что это был одинокий молодой птенец, отбившийся от стаи.