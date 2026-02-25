Новости
Курьера из Челябинска после громкого увольнения зовут на работу в донской зоосад

Курьера из Челябинска после громкого увольнения зовут на работу в донской зоосад. Михаил накрыл фирменным пледом пиццерии собаку, которая замерзала под снегом. После произошло неожиданное - парня уволили с работы, хотя животное подкармливали и заботились о нем все сотрудники компании на протяжении полугода.

История Михаила мгновенно взорвала сеть. Он получил сотни сообщений поддержки от неравнодушных людей. В отличие от руководства пиццерии, которое обвинили в жестком обращении с животными. Сразу последовал комментарий от представителей компании: курьера хотели уволить и до этого случая. Но, скорее всего, общественность не поверила бизнесменам и стала на сторону Михаила.

Молодой человек стал уже всенародным любимцем. Слава неравнодушного парня дошла до Ростовской области. Его с радостью могут принять на работу в Южный парк «Малинки». В парке не против приютить и ту самую собаку.

Как отметила Элеонора Моргунова, курьера готовы обучить необходимыми навыками. Но пока ответа от народного героя не поступило.
Фото: Шот
