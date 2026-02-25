Исторический особняк в Ростове пытаются продать за 550 миллионов рублей

Фото: Соцсети

За 550 миллионов рублей на популярном сайте объявлений выставлен на продажу бывший дом купца П. Хатракова в Ростове-на-Дону. Объект, являющийся памятником архитектуры регионального значения, расположен на Базарной площади города.Здание, построенное в конце XIX века, представляет собой величественное четырехэтажное сооружение длиной около 90 метров, окрашенное в нежный светло-зеленый цвет. Особый архитектурный акцент придает пятиэтажная пристройка в правом крыле, соединенная с основным зданием переходом.«Дом П. Хатракова» выполнен в классическом стиле, отличающемся строгими архитектурными формами, четкими линиями окон и карнизов, без лишних декоративных элементов. Изначально здание было спроектировано и использовалось в качестве административного. На протяжении своей богатой истории в его стенах располагались Георгиевское и Ольгинское начальные училища, а в 1941 году здесь находился штаб 339-й Ростовской стрелковой дивизии.Продавец, помимо прямой продажи объекта, рассматривает и другие варианты сотрудничества. Покупателям и заинтересованным сторонам предлагается возможность аренды всего особняка или его отдельных этажей. Условия аренды будут оговариваться в индивидуальном порядке.