Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

И.о. первого замглавы администрации Шахт уволился с должности после двух недель работы

И.о. первого замглавы администрации Шахт уволился с должности после двух недель работы
Исполняющий обязанности первого заместителя главы администрации Шахт ушёл с должности. Виктор Малько ушёл с поста 18 марта. Чиновник написал заявление об увольнении по собственному желанию.

Виктор Малько проработал около двух недель. Он в начале марта стал исполняющим обязанности первого заместителя главы администрации. Как прокомментировал сам чиновник, причина ухода кроется в том, что его сын является федеральным судьёй в Шахтах. Это порождает конфликт интересов в случае назначения Малько на должность.

Малько временно занимал пост после увольнения Сергея Галкина.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.