И.о. первого замглавы администрации Шахт уволился с должности после двух недель работы



Исполняющий обязанности первого заместителя главы администрации Шахт ушёл с должности. Виктор Малько ушёл с поста 18 марта. Чиновник написал заявление об увольнении по собственному желанию.



Виктор Малько проработал около двух недель. Он в начале марта стал исполняющим обязанности первого заместителя главы администрации. Как прокомментировал сам чиновник, причина ухода кроется в том, что его сын является федеральным судьёй в Шахтах. Это порождает конфликт интересов в случае назначения Малько на должность.



Малько временно занимал пост после увольнения Сергея Галкина.