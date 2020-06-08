В Батайске простились с убитыми рыбаками
В городе Батайске близкие и друзья простились с убитыми на рыбалке мужчинами. Похоронная церемония прошла 10 июня.
Погибших 35-летних родственников Александра Г. и Николая Я. отпели в помещении при морге. Мужчин провожали в последний путь в закрытых гробах. Батайчан похоронили на местном кладбище «Красный сад». У каждого их них остались по двое детей.
О погибших известно, что они приходились друг другу троюродными братьями и кумовьями. Рыбалка была любимым хобби мужчин. Они часто брали с собой детей. И на последнюю в своей жизни рыбалку Александр тоже хотел взять сына, но как будто почувствовал беду, и мальчик остался дома, пишет DonDay.ru.
Напомним, преступление произошло 5 июня на берегу реки Кагальник. Друзья только расположились у воды с удочками, как к ним подошёл незнакомый мужчина. Он потребовал освободить место. Когда мужчины отказались, незнакомец стал скандалить. Затем он ушёл и вернулся через несколько минут с ружьём. Зачинщик конфликта выстрелил в головы рыбакам.
Чтобы скрыть следы преступления, мужчина сжёг машину, на которой батайчане приехали к реке.
Подозреваемого в убийстве задержали через сутки. В настоящее время он заключён под стражу.