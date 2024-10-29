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В Батайске пост покинул начальник управления жилищно-коммунального хозяйства

В Батайске покинул свой пост начальник управления жилищно-коммунального хозяйства. «Батайское время», ссылаясь на свой источник, сообщает, что Николай Белокобыльский написал заявление об увольнении с 30 октября.

Почему чиновник решил покинуть свой пост, не сообщается.

Напомним, что о назначении Николая Белокобыльского стало известно 28 сентября 2023 года. Он уже более восьми лет занимает руководящие должности в коммерческих организациях, таких как мебельный бизнес и отделение одного из банков. Четыре года Николай Белокобыльский работал в отделе МБУ города Азова «Чистый город» в качестве экономиста, эколога и инспектора по охране окружающей среды. После этого он возглавил муниципальную инспекцию администрации города Азова.

Кто вместо Белокобыльского займет должность, пока не известно.
Фото: соцсети
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