Замглавы администрации Таганрога по ЖКХ написал заявление об увольнении
Заместитель главы администрации Таганрога по городскому хозяйству решил покинуть свой пост. Вячеслав Михайлов написал заявление об увольнении по собственному желанию. Последний рабочий день чиновника - 30 апреля. Информацию подтвердил пресс-секретарь администрации.
Напомним, должность замглавы по вопросам ЖКХ Михайлов занял в мае 2017 года. Почему чиновник решил уйти, пока не известно. Временно исполняющим его обязанности будет замглавы по экономическим вопросам Роман Корякин.
Вячеслав Михайлов окончил Ленинградское военное училище. После службы в армии он пошёл работать в сферу жилищно-коммунального хозяйства.