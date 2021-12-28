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Замглавы администрации Шахт Артем Федоров покинул свой пост

Замглавы администрации Шахт Артем Федоров покинул свой пост
Заместитель главы администрации города Шахты, курирующий строительство, покинул свой пост. Артем Федоров написал заявление об увольнении по собственному желанию. 30 декабря - последний рабочий день чиновника, сообщил DonDay Шахты.

Артем Федоров работал в структуре Минтранса России, затем - замдиректора дептранса в Сочи, а с февраля 2020 года занимал должность заместителя сити-менеджера города Шахты.

В августе 2021 года уволился директор департамента городского хозяйства Андрей Шеенков. По словам чиновника, его пригласили на повышение в должности в соседнем муниципалитете. Затем в кулуарах заговорили о скором увольнении Артема Федорова. Сначала он ушел на больничный, потом - в отпуск, а теперь покидает должность. Он сообщил, что получил предложения о трудоустройстве в Краснодарском крае.

Кто станет и.о. или займет место замглавы администрации Шахт по вопросам строительства, пока неизвестно.
Фото: Twitter.
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