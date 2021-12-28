Замглавы администрации Шахт Артем Федоров покинул свой пост
Заместитель главы администрации города Шахты, курирующий строительство, покинул свой пост. Артем Федоров написал заявление об увольнении по собственному желанию. 30 декабря - последний рабочий день чиновника, сообщил DonDay Шахты.
Артем Федоров работал в структуре Минтранса России, затем - замдиректора дептранса в Сочи, а с февраля 2020 года занимал должность заместителя сити-менеджера города Шахты.
В августе 2021 года уволился директор департамента городского хозяйства Андрей Шеенков. По словам чиновника, его пригласили на повышение в должности в соседнем муниципалитете. Затем в кулуарах заговорили о скором увольнении Артема Федорова. Сначала он ушел на больничный, потом - в отпуск, а теперь покидает должность. Он сообщил, что получил предложения о трудоустройстве в Краснодарском крае.
Кто станет и.о. или займет место замглавы администрации Шахт по вопросам строительства, пока неизвестно.