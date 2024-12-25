В Батайске осудили мужчину, спустившего собак на полицейского

Фото: ростов.ру

В Батайске Ростовской области осудили мужчину, натравившего собак на сотрудника полиции. Об этом сообщил источник «Батайское время».В октябре 2024 года мужчина выгуливал двух собак на улице Станиславского. По словам очевидцев, он вел себя агрессивно и угрожал окружающим. Ранее его собаки уже нападали на людей. И чтобы остановить нарушителя, прохожие вызвали полицию.Сотрудники правоохранительных органов прибыли к дебоширу домой. Хозяин собак встретил их вместе с разъяренными животными. На просьбу привязать собак он не отреагировал. Более того, когда его попросили пройти в служебный автомобиль, он начал громко ругаться.В тот момент полицейские были вынуждены усадить его в автомобиль, но мужчина успел выкрикнуть: «Кусай!». В этот момент собаки напали на полицейских, одна из них укусила госслужащего за левую ногу.В результате на мужчину было заведено уголовное дело по статье «Применение насилия, не опасного для здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением своих должностных обязанностей».Финальное судебное заседание состоялось 24 декабря. Мужчину приговорили к полутора годам лишения свободы условно с испытательным сроком такой же продолжительности.