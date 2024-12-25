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В Батайске осудили мужчину, спустившего собак на полицейского

В Батайске осудили мужчину, спустившего собак на полицейского
В Батайске Ростовской области осудили мужчину, натравившего собак на сотрудника полиции. Об этом сообщил источник «Батайское время».

В октябре 2024 года мужчина выгуливал двух собак на улице Станиславского. По словам очевидцев, он вел себя агрессивно и угрожал окружающим. Ранее его собаки уже нападали на людей. И чтобы остановить нарушителя, прохожие вызвали полицию.

Сотрудники правоохранительных органов прибыли к дебоширу домой. Хозяин собак встретил их вместе с разъяренными животными. На просьбу привязать собак он не отреагировал. Более того, когда его попросили пройти в служебный автомобиль, он начал громко ругаться.

В тот момент полицейские были вынуждены усадить его в автомобиль, но мужчина успел выкрикнуть: «Кусай!». В этот момент собаки напали на полицейских, одна из них укусила госслужащего за левую ногу.

В результате на мужчину было заведено уголовное дело по статье «Применение насилия, не опасного для здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением своих должностных обязанностей».

Финальное судебное заседание состоялось 24 декабря. Мужчину приговорили к полутора годам лишения свободы условно с испытательным сроком такой же продолжительности.
Фото: ростов.ру
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