Хозяйка собак, которые выли в квартире в Батайске, вернулась домой

Фото: Батайское время

Хозяйка собак, которые на протяжении недели выли в квартире по адресу: Литейный, 6 в Батайске, вернулась домой. Об этом сообщает портал «Батайское время».Людмила Цыганкова жила одна с двумя собаками в однокомнатной квартире. Последний раз ее видели 9 октября, а через несколько дней соседи услышали вой. Они вызвали спасателей. Сотрудники МЧС приехали 12 октября и обнаружили в квартире только собак.Соседку Наталью встревожил вой голодных животных. Она обратилась в полицию, но там ей посоветовали обзвонить больницы и найти родственников. В одной из больниц она узнала, что Людмила находится в травматологии, а ее сумка с ключами пропала.Из больницы пенсионерку выписали 16 октября. Спасатели вскрыли замок в присутствии нее. Наконец-то пенсионерка встретилась со своими питомцами. К счастью, с собаками все в порядке.Людмила рассказала, что плохо помнит события вечера 9 октября. В тот день кто-то толкнул ее, она упала и ударилась головой. Прохожие вызвали «скорую», и Людмила оказалась в больнице. А ее сумка с ключами от дома была потеряна.