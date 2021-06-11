В Батайске на вакцинацию от COVID-19 заманивают билетами в кино
Жителей Батайска заманивают на вакцинацию от коронавируса бесплатными билетами в кино и скидками. Инициатором акции стала городская администрация.
Как сообщил battime.ru, за прививку обещают разовое посещение бассейна, скидку на аренду беседки на Соленом озере, медикаменты в одной из аптек города, а также билет в кинотеатр «Иллюзион».
Накануне Батайск стал одним из трех городов, оказавшихся в «красной» зоне по темпам вакцинации и числу инфицированных COVID-19. Не исключено, что там могут ужесточить коронавирусные ограничения, чтобы стабилизировать ситуацию.
Власти Батайска решили всерьез заняться выходом из «красной» зоны. Поэтому повторили опыт раздачи «подарков» вакцинированным жителям, как в Москве и Подмосковье. Однако там уровень был значительно выше - среди привитых разыгрывали квартиры и машины.
В Ростовской области от коронавируса привились 24% взрослых жителей. Всего вакцинации в регионе подлежат более двух миллионов человек.
Фото: РБК.