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Глава администрации Ростова планирует ввести принудительную вакцинацию от коронавируса

Глава администрации Ростова планирует ввести принудительную вакцинацию от коронавируса
Сити-менеджер Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко планирует ввести принудительную вакцинацию от COVID-19. Об этом глава администрации рассказал на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 30 марта.

Прививку сделали только 4,65% ростовчан, а из имеющихся вакцин использовали 77%. Губернатор области Василий Голубев поинтересовался у Логвиненко, что делают власти для увеличения охвата вакцинации.

Сейчас люди сами выбирают график, по которому делают прививки. По словам Логвиненко, в ином случае начнут вакцинировать принудительно - на рабочих местах предприятий.

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