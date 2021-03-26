Глава администрации Ростова планирует ввести принудительную вакцинацию от коронавируса

Сити-менеджер Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко планирует ввести принудительную вакцинацию от COVID-19. Об этом глава администрации рассказал на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 30 марта.Прививку сделали только 4,65% ростовчан, а из имеющихся вакцин использовали 77%. Губернатор области Василий Голубев поинтересовался у Логвиненко, что делают власти для увеличения охвата вакцинации.Сейчас люди сами выбирают график, по которому делают прививки. По словам Логвиненко, в ином случае начнут вакцинировать принудительно - на рабочих местах предприятий.