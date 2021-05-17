На Дону на вторую прививку от коронавируса не приходят 20% вакцинированных

В Донском регионе 20% жителей, которые делали первую прививку против инфекции COVID-19 не приходят на повторную вакцинацию. Об этом сообщил глава Минздрава Ростовской области Юрий Кобзев.По его словам разрыв между теми, кто сделал первую прививку и тем, кто не пришел на вторую составил 3,6%. В России данный показатель держится на отметке 3,3%. В регионе число тех, кто не доводит вакцинацию до конца составляет около 10-14 тысяч человек. Некоторые люди не попадают в регистр на следующую дозу по непонятным причинам. Еще часть жителей не посещает прививочный пункт повторно по собственному желанию.Губернатор Ростовской области Василий Голубев отметил, что эта проблема требует немедленного решения. Он призвал глав районов взять ситуацию в свои руки.