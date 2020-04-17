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В Батайске из-за коронавируса закрыли розничные рынки

В Батайске из-за коронавируса закрыли розничные рынки
В Батайске Ростовской области вводят новые ограничения из-за пандемии коронавируса. Днем 20 апреля стало известно, что в городе закрывают розничные рынки. Об этом сообщили в правительстве донского региона.

Ранее Rostov.ru сообщал, что главный санитарный врач Ростовской области поставил вопрос о том, чтобы ввести в Батайске карантин. В частности, в документе говорилось о закрытии рынков и ярмарок. Последнее предписание уже реализовали.

В Батайске зафиксирован очаг распространения коронавирусной инфекции, источников которого стала приехавшая из Москвы женщина. В городе выявили 32 заражённых, что составляет почти 11% от общего количества заболевших по области (292).

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