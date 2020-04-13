Данные на 15 апреля о заражённых коронавирусом в Ростовской области: число заболевших растёт
Стали известны новые данные о количестве заражённых коронавирусной инфекцией в Ростовской области. По состоянию на утро 15 апреля в регионе зарегистрировано 104 случаев заболевания. Таким образом, за последние сутки выявили шесть заболевших. Такая информация опубликована на портале Стопкоронавирус.рф.
В Ростовской области ширится география распространения инфекции. Пациентов с новой болезнью регистрировали в Ростове-на-Дону, Азове, Новочеркасске, Чертково, Семикаракорске, Матвеев-Кургане, Новошахтинске, Донецке, Батайске, Зверево, Кашарах, Аксае, Таганроге, Шахтах, Каменск-Шахтинском, Азовском, Октябрьском, Цимлянском и Мартыновском районах. Среди заболевших есть и дети, которые заразились от родителей или подхватили инфекцию во время отдыха за границей. Главный санитарный врач Ростовской области 14 апреля сообщил, что в регионе остаётся невыявленный источник коронавирусной инфекции.
По России за день выявили 3 388 новых случаев заболевания. Всего по стране за весь период зафиксировали 24 490 заражённых. От COVID-19 скончались 198 пациентов.